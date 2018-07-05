В Южной Корее автомобиль протаранил здание детского сада

Легковой автомобиль врезался в здание детского сада в южнокорейском Кваджу, пострадали 19 детей и двое воспитателей. Об этом сообщает телеканал YTN, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг утром, когда дети были на занятиях. Автомобиль снес ограничитель движения, проехал тротуар и клумбу у здания, затем врезался стену, разбив окно, и остановился, заехав в один из классов.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, серьезных травм никто не получил.

По данным полиции, запись с видеорегистратора показывает, что водитель не пытался снизить скорость или изменить направление движения автомобиля. Причины инцидента пока не установлены.

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