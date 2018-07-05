В Калифорнии медведь залез в джакузи местного жителя и выпил его коктейль - ВИДЕО
В Калифорнии медведь пробрался на задний двор дома местного жителя, искупался в его джакузи и выпил коктейль "Маргарита", сообщает The Sacramento Bee.
По словам мужчины по имени Марк Хоф, в пятницу днем он услышал треск ломающихся веток и шуршание листьев, но сначала не придал этому значения. Затем звуки стали громче, и он выглянул на улицу, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
Хоф увидел, как медведь лезет через его забор. Мужчина вернулся в дом, но позже увидел, как зверь "пускал пузыри в джакузи и отлично проводил время". Тогда он снял медведя на видео.
Через несколько минут животное вылезло из воды, добралось до его "Маргариты" и "жадно выпило" коктейль.
"Итак, он выпил "Маргариту", принял ванну и теперь готов поспать часок", - рассказывает Хоф.
Позже медведь ушел вниз по улице, а Хоф сделал себе две новые "Маргариты". "Это была интересная пятница, мягко говоря", - подчеркивает он.
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