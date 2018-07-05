Вратарь сборной Хорватии расплакался после вопроса о погибшем друге - ВИДЕО
5 июля 2018 14:05 266
Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич заплакал во время пресс-конференции после вопроса об умершем друге. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте AP Sports.
Игрок посвятил победу в 1/8 финала над Данией футболисту Хрвое Кустичу, который умер 10 лет назад. С того момента Субашич надевает футболку с фотографией друга на каждый матч, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Кустич в 2008 году поскользнулся и упал во время матча чемпионата Хорватии. Он ударился головой о бетонную стену около поля и через пять дней скончался. Игроку было 24 года.
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