Смелый парень спас собаку, поймав её во время падения с 9-го этажа - ВИДЕО

Камера наружного наблюдения, установленная в жилом районе муниципалитета Рибейран-Прету (штат Сан-Паулу, Бразилия) зафиксировала момент спасения домашнего питомца, выпавшего из окна, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации местных СМИ, молодой человек по имени Жоау Августо не остался равнодушным к судьбе собаки, оказавшейся по другую сторону окна. Бразилец был уверен, что прогулка пса окончится падением и приготовился ловить животное. Спустя несколько секунд собака действительно сорвалась вниз и упала прямо в руки Жоау.

Судя по кадрам видеозаписи, пёс прекрасно пережил полёт и приземлившись на молодого человека, как ни в чём не бывало, отбежал в сторону. Спасатель, получив несколько болезненных синяков, поднялся на ноги и с чувством выполненного долга удалился с места инцидента.

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