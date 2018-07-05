В Сирии более 300 тысяч человек покинули дома из-за боев

Количество людей, вынужденно покинувших свои дома из-за боев на юго-западе Сирии, превысило 320 тысяч человек. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я глубоко озабочен судьбой мирного населения, которое попало под перекрестный огонь на юго-западе Сирии, в том числе, под воздушные удары и обстрелы. По оценкам, 750 тысяч жизней находится под угрозой. Свыше 320 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, многие из них живут в тяжелых условиях и не защищены, в том числе порядка 60 тысяч человек, которые находятся в пристанищах в Насиб/Джабер на границе с Иорданией", - говорится в заявлении.

Гранди призвал всех участников удвоить усилия по прекращению огня и предоставлению для гуманитарных организаций возможностей для доставки помощи населению и эвакуации раненых. Глава УВКБ ООН также призвал Иорданию помогать вновь прибывающим беженцам.

"С учетом угроз, я призываю предоставить временное убежище в Иордании тем, кто нуждается в безопасности, а международное сообщество призываю незамедлительно предоставить беспрерывную поддержку Иордании в знак солидарности и разделения ответственности", - сказал он.

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