В Нидерландах из музея украли смертельный яд
Флакон со смертельным ядом кураре был украден в среду из Музея науки и медицины Германа Бургаве в городе Лейден в Нидерландах. Об этом сообщает газета NL Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Яд в спрессованном виде размером чуть меньше кубика сахара хранился в стеклянном флаконе с красной крышкой и старинной надписью "Кураре". По данным телерадиокомпании Omroep West, флакон, в свою очередь, находился в сейфе, который и украли злоумышленники.
Индейцы Южной Америки использовали яд кураре для охоты, намазывая им наконечники стрел. В Нидерландах он применяется как мышечный релаксант при эвтаназии.
Полиция ведет поиски смертельно опасной реликвии и рекомендует обнаружившим ядовитое вещество не прикасаться к нему.
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