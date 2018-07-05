В Нидерландах из музея украли смертельный яд

Флакон со смертельным ядом кураре был украден в среду из Музея науки и медицины Германа Бургаве в городе Лейден в Нидерландах. Об этом сообщает газета NL Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Яд в спрессованном виде размером чуть меньше кубика сахара хранился в стеклянном флаконе с красной крышкой и старинной надписью "Кураре". По данным телерадиокомпании Omroep West, флакон, в свою очередь, находился в сейфе, который и украли злоумышленники.

Индейцы Южной Америки использовали яд кураре для охоты, намазывая им наконечники стрел. В Нидерландах он применяется как мышечный релаксант при эвтаназии.

Полиция ведет поиски смертельно опасной реликвии и рекомендует обнаружившим ядовитое вещество не прикасаться к нему.

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