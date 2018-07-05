В Южной Африке сняли на видео самых романтичных пингвинов в мире - ВИДЕО
В Сети набирает популярность ролик с двумя птицами, которые "рука об руку" прогуливались по пляжу, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Американский натуралист этим летом снимал редких африканских пингвинов, которые живут только на побережье ЮАР. Одно из крупнейших гнездовий находится в 30 километрах от туристической мекки - Кейптауна. Здесь он повстречал неразлучную парочку, которая гуляла по пляжу с важным видом. Что отличало их от остальных сородичей, так это особая манера держаться друг за друга, как это делают влюбленные люди.
Такое необычное поведение вызвало приступы умиления у многомиллионной аудитории Twitter. Некоторые даже сочли, что эта парочка смотрится лучше многих знаменитостей. Стоит отметить, что пингвины создают пары на всю жизнь. Каждый год они возвращаются в одно и то же место, чтобы построить гнездо и вывести птенцов.
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