В Стамбуле задержаны свыше 30 членов "ИГ"
5 июля 2018 15:55 112
В рамках спецоперации, проводимой полицией Турции в Стамбуле, задержаны 33 члена террористической организации "Исламское государство". Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что 28 задержанных являются иностранцами.
Отмечается, что операции проводились по 11 ранее установленным адресам.
О других деталях операции не сообщается, а также не разглашается гражданство задержанных.
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