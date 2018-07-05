В Стамбуле задержаны свыше 30 членов "ИГ"

В рамках спецоперации, проводимой полицией Турции в Стамбуле, задержаны 33 члена террористической организации "Исламское государство". Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что 28 задержанных являются иностранцами.

Отмечается, что операции проводились по 11 ранее установленным адресам.

О других деталях операции не сообщается, а также не разглашается гражданство задержанных.

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