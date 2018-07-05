Желая скрыться от стража порядка, водитель сбил полицейского - ВИДЕО

В Мурманске водитель иномарки, желая скрыться от стража порядка, сбил полицейского. Об этом говорится в группе "Мурманск" в соцсети "ВКонтакте". Там же прилагается видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

СК начал проверку по факту "применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

Инцидент произошел на автомойке. Полицейского протащило несколько метров по асфальту, прежде чем он сумел освободиться.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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