Желая скрыться от стража порядка, водитель сбил полицейского - ВИДЕО

5 июля 2018 16:52

В Мурманске водитель иномарки, желая скрыться от стража порядка, сбил полицейского. Об этом говорится в группе "Мурманск" в соцсети "ВКонтакте". Там же прилагается видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

СК начал проверку по факту "применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". 

Инцидент произошел на автомойке. Полицейского протащило несколько метров по асфальту, прежде чем он сумел освободиться.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Нажмите на видео для просмотра:
Желая скрыться от стража порядка, водитель сбил полицейского

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