На Пхукете перевернулись две лодки с туристами

Две туристические лодки, на которых находилось более 130 человек, перевернулись за короткое время на юге и юго-западе Пхукета, сообщает издание Phuket News.

По данным издания, на месте работают службы спасения, рядом дежурят бригады скорой помощи. Кроме того, в операции задействованы спасательные суда ВМС страны, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Издание сообщает, что по данным властей, операции по спасению людей осложнены из-за наступающей темноты, сильного ветра и волн.

В свою очередь, агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию сообщает, что около 90 человек уже удалось спасти, при этом семь человек считаются пропавшими без вести.