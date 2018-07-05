Грузинский политик попытался привести в суд страуса

Один из лидеров партии "Гирчи" и кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе обратился к директору тбилисского зоопарка просьбой одолжить страуса. Политик намерен привести животное на заседание тбилисского городского суда, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

В мае Джапаридзе был задержан на акции протеста за неподчинение требованиям сотрудников полиции. Судебное разбирательство по его делу запланировано на 13 июля.

"В "Гирчи" считают, что в Грузии не существует суда, а система общих судов превратилась в страуса, который засунул голову в песок", - поясняется в письме Джапаридзе, копия которого размещена на официальной странице партии в фейсбуке.

В зоопарке отказались выдать Джапаридзе страуса, пояснив, что не готовы "одолжить" животное на несколько часов.

"Транспортировка животных связана с большим стрессом, а функция зоопарка - защищать животных", - заявил директор зоопарка Зубак Гуриелидзе в комментарии грузинскому Первому каналу.

Президентские выборы пройдут в Грузии осенью 2018 года. Принятая в прошлом году обновленная конституция предусматривает значительное изменение выборного законодательства. Так, президентские выборы 2018 года станут последними прямыми выборами: в будущем главу государства будут избирать 300 делегатов.