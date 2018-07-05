В Таиланде перевернулись лодки с 130 туристами

5 июля 2018 22:14

У берегов острова Пхукет в Таиланде перевернулись две лодки, на которых находились 130 туристов. Причиной аварии стал шторм. Об этом пишет Phuket News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В первой лодке находились в основном туристы из Китая, из них удалось спасти 90 человек. Семеро все еще числятся пропавшими без вести. На второй, кроме китайских туристов, были и европейцы. По информации СМИ, их спасли и доставили на берег. 

На месте происшествия ведутся спасательные работы. Они осложнены плохими погодными условиями. 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az