В Таиланде перевернулись лодки с 130 туристами

У берегов острова Пхукет в Таиланде перевернулись две лодки, на которых находились 130 туристов. Причиной аварии стал шторм. Об этом пишет Phuket News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В первой лодке находились в основном туристы из Китая, из них удалось спасти 90 человек. Семеро все еще числятся пропавшими без вести. На второй, кроме китайских туристов, были и европейцы. По информации СМИ, их спасли и доставили на берег.

На месте происшествия ведутся спасательные работы. Они осложнены плохими погодными условиями.