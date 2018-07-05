Генсек ЛАГ призвал к прекращению боевых действий на юго-западе Сирии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал к немедленному прекращению боевых действий на юго-западе Сирии, об этом говорится в заявлении, распространенном организацией в четверг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В сообщение отмечается, что "генеральный секретарь с огромной тревогой и беспокойством следит за опасной вооруженной эскалацией на юго-западе Сирии, в результате которой погибли или были ранены мирные граждане".

"Абуль Гейт призвал к немедленному прекращению боевых действий на юго-западе Сирии, подчеркнув необходимость выполнения резолюции Совета Безопасности ООН №2401, обязывающего к немедленному прекращению огня по всей Сирии", - приводится в тексте заявления ЛАГ.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры"*, которая в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.