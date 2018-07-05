Бой между Емельяненко и Сонненом состоится в США

Полуфинальной бой Гран-при Belattor между тяжеловесами Федором Емельяненко и Чейлом Сонненом состоится в США, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого СМИ сообщали о том, что поединок может пройти в России.

Поединок запланирован на октябрь.

41-летний Емельяненко за карьеру провел 43 боя, победив в 37 из них. На счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений.