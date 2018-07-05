В Калифорнии произошла стрельба
5 июля 2018 22:55 191
В американском штате Калифорния в результате стрельбы погибли три человека. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, при стрельбе также пострадали три человека.
Как отмечается, инцидент произошел во время вечеринки в частном доме в округе Лос-Анджелес.
По словам полиции, двое вооруженных людей ворвались в дом и открыли огонь.
При этом злоумышленникам удалось скрыться.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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