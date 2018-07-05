Игроки сборной Зимбабве ночевали на улице перед матчем с Тунисом - ФОТО

5 июля 2018 23:39

Игроки сборной Зимбабве решили переночевать на улице перед матчем с командой Туниса в квалификации Кубка мира по регби, так как их не устроили условия в гостинице, забронированной Федерацией регби Африки, сообщает Daiy Mail, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

До этого зимбабвийские регбисты провели шесть часов в аэропорту, так как не могли собрать 600 евро, необходимые для оформления виз.

Руководство Африканской федерации регби уже принесло извинения зимбабвийской стороне и подыскало новый отель. При этом функционеры опровергли предположения о том, что ситуация со сборной Зимбабве была реализована намеренно, чтобы уменьшить шансы команды на успех во встрече с тунисцами.

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