В Венесуэле пригрозили устроить США "еще один Вьетнам"

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосадо Кабельо пригрозил США устроить "еще один Вьетнам" в случае, если американское руководство примет решение о вторжении в страну. Об этом сообщает издание El Tiempo, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что в августе прошлого года Дональд Трамп на встрече, где обсуждались санкции против Венесуэлы, задал своим советникам вопрос о возможности военной интервенции на территорию боливарианской республики.

"Они даже не знают, как потом будут выбираться. Они будут глотать пыль, если попытаются ступить на нашу родину. <...> Мы станем для них еще одним Вьетнамом, их кошмаром", - сказал Кабельо.

С таким заявлением он выступил на заседании Конституционной ассамблеи, на котором обсуждались действия "предателей родины", отмечает издание.

Перед этим президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию быть готовой к отражению американской агрессии и заявил о необходимости не ослаблять боевую готовность ни на секунду. Мадуро также подчеркнул, что Трамп заговорил о возможности военной операции на территории республики после визита в Вашингтон представителей венесуэльской оппозиции.

В российском МИД назвали сценарий силового вмешательства в Венесуэле неприемлемым. В ведомстве уверены, что подобные действия только усугубят ситуацию в стране.