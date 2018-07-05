В Германии достигли соглашения по вопросу миграции

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес заявила журналистам в Берлине, что правительству ФРГ удалось достичь соглашения по мигрантам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Не будет национальных односторонних мер, не будет односторонних отказов во въезде на границе, вместо этого будет установлен ускоренный порядок рассмотрения на границе. Для этого нет необходимости менять закон... В этой связи не будет создано лагерей, и СДПГ в любом случае никогда не готова была обсуждать это", - сказала Налес после завершения встречи с лидерами двух других партий, которые входят в коалиционное правительство - ХДС и ХСС.

Ранее министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель достигли компромиссного решения по вопросу мигрантов. Компромисс предполагает создание в Германии транзитных центров, где мигранты будут находиться непродолжительное время до депортации в другие страны ЕС, где они изначально были зарегистрированы.