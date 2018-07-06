В ФРГ готовы ускорить процедуру получения статуса беженца для нелегалов

идер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес заявила журналистам в Берлине, что нелегалам, которые уже находятся на территории ФРГ, будет предложена более быстрая процедура для получения статуса беженца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Для тех, кто будет регистрироваться на территории страны или подаст заявление, будет введено ускоренное рассмотрение в рамках процедуры о предоставлении убежища. Этот пункт мы предложили несколько недель назад, это хорошее решение", - сказала Налес после завершения встречи с лидерами двух других партий, которые входят в коалиционное правительство - ХДС и ХСС.

