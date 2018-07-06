В Мексике в результате взрыва на фабрике фейерверков погибли 17 человек - ФОТО

В Мексике в городе Тультепек в результате двух взрывов на фабрике фейерверков погибли по меньшей мере 17 человек и 31 были ранены, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Среди погибших - 4 пожарных и двое полицейских, которые бросились на место происшествия после первого взрыва.

Кроме сотрудников госслужб, погибли жители города Тультепек (8 человек), остальные пока не идентифицированы.

Сейчас идет спасательная операция, несколько раненных были доставлены в местные больницы с помощью вертолетов. Более 300 полицейских отправлены на место происшествия.