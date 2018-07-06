В Японии казнили семь рукводителей религиозной секты "Аум Синрикё"

Смертные приговоры в отношении семи руководителей религиозной секты "Аум Синрикё" приведены в исполнение в Японии в пятницу, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В частности в пятницу был казнен через повешение глава секты Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото), военный министр Киёхидэ Хаякава, Томомаса Накагава, отвечавший за разработку отравляющих газов. В списке приговоренных также Сэйити Эндо, Томомицу Ниими, Масами Цутия.

Религиозная секта "Аум Синрикё" ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч - в России, где "Аум" пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность.

В 1994 году адепты "Аум Синрикё" распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.

Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты. Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшему в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.

