В Израиле временно запретили снос бедуинской деревни

Верховный суд Израиля выпустил временный запрет на снос селения палестинских бедуинов на Западном берегу реки Иордан, планы по разрушению которого вызвали протест в Европе, сообщает газета Haaretz, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Деревню Аль-Хан аль-Ахмар, где по соседству с Иерусалимом, несколькими еврейскими поселениями и дорогой на Мертвое море живут 173 человека, власти Израиля признали самостроем, собираются ее разрушить, а жителей принудительно отселить.

Представляющий интересы жителей деревни адвокат заявил, что обжаловал решение о сносе в четверг вечером, после того как власти отказались рассматривать предложенный им план по реконструкции аль-Ахмара. Согласно постановлению судьи, правительство должно ответить на апелляцию до 11 июля, ранее этого срока какие-либо действия по ликвидации деревни запрещены.

Издание отмечает, что власти не обязаны реагировать на жалобу, в этом случае ВС решит, принимать ли апелляцию к рассмотрению или отклонить ее, автоматически разрешив снос деревни.

Евросоюз в среду заявил, что готовящийся снос Аль-Хан аль-Ахмар, уже состоявшееся разрушение соседнего палестинского села Абу Нувар и планы строительства в этом районе жилья для еврейских поселенцев "подрывают шансы на достижение прочного мира". Европейцы потребовали от израильтян пересмотреть эти решения и в полной мере выполнять свои обязательства как оккупирующей державы.