Вступили в силу пошлины США на китайские товары

Решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 34 млрд долларов, вступает с пятницы в силу, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как заявил ранее американский лидер, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик, передает ТАСС.

По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего 500 млрд долларов в год.

В свою очередь в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.

Ранее США обвинили власти Китая в проведении политики "экономической агрессии", которая угрожает миру. Такое утверждение содержится в опубликованном докладе Белого дома "Как экономическая агрессия Китая угрожает технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира". В то же время, ранее в МВФ заявляли, что США сами провоцируют мировую торговую войну.