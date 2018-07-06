Меркель обвинила премьера Венгрии в "отсутствии человечности"

Канцлер Германии Ангела Меркель, которой ранее удалось достичь согласия по вопросу мигрантов с главой МВД Германии, обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он не придерживается правил "человечности" своей иммиграционной политикой.

Меркель заявила, что обеспечение внешних границ ЕС заключается не в создании "крепости против людей, привезенных контрабандистами", пишет Радио Свобода, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По ее мнению, блок должен подписать соглашения с африканскими странами, чтобы обеспечить законную миграцию.

"Душа Европы - представляет собой человечность и это то, что мы хотим сохранить. Если Европа с ее ценностями хочет продолжать играть роль в мире, тогда она не может просто отвернуться от трудностей и страданий", - сказала она.

Орбан находится с визитом в Берлине - он посещает немецкую столицу впервые за три года.

Премьер-министр Венгрии Орбан резко выступает против политики предоставления убещища, которую Меркель отчаянно защищала. Орбан согласился с тем, что у него и Меркель были принципиально разные подходы к миграции и к тому, как помочь людям гуманитарным путем.

Орбан сказал, что Германия должна быть благодарна за заграждение, которые Венгрия построила на своих границах с Сербией и Хорватией, и которое, по его словам, охраняется 24 часа в сутки 8000 вооруженных людей. По словам Орбана, если бы этого не было, от 4 до 5 тысяч беженцев прибывали бы в Германию в день.

Ранее сообщалось, что в рамках достигнутого компромисса правительство Германии создаст специальные миграционные центры около своих границ, чтобы заявления тех, кто может получить статус беженца, рассматривались максимально быстро.

Предполагается, что мигранты, которые не смогут получить убежище в Германии, будут отправляться назад в те страны, куда они прибыли - свое согласие на это уже дали ряд стран Евросоюза.