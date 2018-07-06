Силы самообороны Японии брошены на спасение людей из-за паводка

6 июля 2018 07:30

Силы самообороны Японии брошены на спасение людей в префектуре Коти на юго-восточном острове Сикоку, сообщила газета "Майнити", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Из-за продолжительных ливневых дождей вышла из берегов река в городе Аки, 22 человека не успели эвакуироваться. Многие ожидают помощи на крышах домов. Бурный поток не дает возможности спасателям приблизиться к домам на лодках. Администрация города вызвала на помощь силы самообороны.

По сообщениям телекомпании NHK, на севере соседнего острова Кюсю оползень разрушил несколько домов, 6 человек удалось спасти, 2 человека, предположительно, остаются под завалами.

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