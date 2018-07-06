Титулованный кубинский боксер сбежал из команды во время сборов в Мексике

6 июля 2018 07:42

Кубинский боксер, двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес покинул тренировочную базу команды во время сборов в Мексике. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Своим решением он нарушил обязательства, которые имел перед своей страной, своей делегацией и товарищами по команде", - говорится в сообщении кубинского национального института спорта.

Отмечается, что на сборах в мексиканском городе Агуаскальентес команда готовилась к Играм Центральной Америки и Карибского бассейна.

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