В Иране не исключили подорожания нефти до $100 за баррель

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что цена на нефть может увеличится до $100 за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, ответственность за повышение цены на нефть до $100 за баррель "лежит на плечах США".

По мнению Ардебили, рост цен на нефть будет связан с тем, что Трамп заблокировал Ирану доступ к мировым рынкам.

Он также подчеркнул, что благодаря Трампу "потребители по всему миру будут платить неоправданно высокую цену на нефть".