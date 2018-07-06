В Иране не исключили подорожания нефти до $100 за баррель
6 июля 2018 07:50 230
Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что цена на нефть может увеличится до $100 за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, ответственность за повышение цены на нефть до $100 за баррель "лежит на плечах США".
По мнению Ардебили, рост цен на нефть будет связан с тем, что Трамп заблокировал Ирану доступ к мировым рынкам.
Он также подчеркнул, что благодаря Трампу "потребители по всему миру будут платить неоправданно высокую цену на нефть".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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