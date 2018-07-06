В Таиланде в пещере с запертыми детьми погиб дайвер

В Таиланде в пещере Тхам Луанг, где готовят к выводу на поверхность запертых там подростков и их тренера, погиб дайвер, сообщил капитан Апхакон Юнгкео, командир подразделения боевых пловцов. Пресс-брифинг транслировал телеканал Thai PBS, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовал в операции как доброволец. Он погиб от недостатка воздуха в его акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом", - рассказал офицер.

Он уточнил, что дайвер погиб на обратном пути к выходу из пещеры после выполнения задания.

"Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность", - пообещал капитан Юнгкео.

Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в составе воздуха пещеры. Также кислород используется при наполнении сжатым воздухом баллонов аквалангов.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой.