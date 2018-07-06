Американские ученые обнародовали видео ядерных испытаний - ВИДЕО

Ученые США обнародовали сотни видеозаписей ядерных испытаний, которые проводились в 1950-60-х годах. Записи были опубликованы на странице Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах запечатлены взрывы в рамках операций Teapot, Dominic и Hardtek, проведенные на полигонах в Неваде и Тихом океане.

Отмечается, что сюжеты были опубликованы в рамках программы оцифровки и изучения материалов о ядерных испытаниях.

Целью демонстрации является предупредить человечество от испытаний, которые несут катастрофические разрушения нашей планеты.

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