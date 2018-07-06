Неймар посмеялся над собственным портретом в Казани

Нападающий сборной Бразилии Неймар, приехавший в Казань на матч четвертьфинала чемпионата мира против команды Бельгии, оценил в Instagram граффити с собственным изображением, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист сфотографировал портрет, видневшийся из его гостиничного номера, и посмеялся над ним. "Эй, приятель, чего смотришь на меня", - написал форвард, сопроводив слова смеющимися смайлами.

Портрет футболиста размещен на стене средней общеобразовательной школы №1, которая находится по соседству с отелем, где живут бразильцы. Представительница исполкома Казани Жанна Белицкая в беседе с ТАСС выразила надежду, что школа воспитает не менее выдающихся людей, чем Неймар.

Сборная Бразилии 6 июля сыграет в Казани с командой Бельгии. Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в "Лужниках".