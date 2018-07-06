Саудовская женщина погорела из-за права водить машину - ВИДЕО

В Саудовской Аравии сожгли машину местной жительницы из-за того, что она поступает "против воли Аллаха", садясь за руль. Об этом сообщает The Independent.

Сальма аль-Шари пользовалась автомобилем, чтобы помогать пожилым родителям, живущим в деревне Самад (административный округ Мекка). Аль-Шари, которая работает кассиром в магазине, также поведала, что вложилась в покупку машину, уроки вождения и водительское удостоверение сразу, как объявили о скорой отмене ограничения. Он отметила, что это было для нее важно, ведь ранее она тратила половину своей зарплаты в 800 долларов на водителя, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По словам 31-летней женщины, мужчины из деревни ей неоднократно угрожали, однако она решила не обращать внимания на упреки, и тогда ее машину сожгли.

В Twitter появилось видео с места происшествия. На записи слышно, как женщина со слезами в голосе причитает, глядя на горящую машину.

Полиция в настоящее время ищет устроивших поджог. По неподтвержденным данным, власти округа временно предоставили женщине другой автомобиль.

24 июня вступил в силу закон, разрешающий саудовским женщинам управлять автомобилем. Его анонсировали в сентябре 2017 года, а в начале июня открылись специальные автокурсы. До этого Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где с 1957 года действовал запрет на вождение для женщин.

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