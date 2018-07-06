Трамп рассказал, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь»

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Монтане назвал налаживание отношений с российской и китайской сторонами "хорошим делом". Выступление президента США транслировал телеканал Foх News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Трампа, он не сомневается, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным "все будет хорошо".

"Знаете что? Насчет Путина все в порядке. Он в порядке, и мы все в порядке... Я был готов к этому всю свою жизнь", - заявил Трамп.

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