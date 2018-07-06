Китай пообещал ответить на американские пошлины
6 июля 2018 10:36 125
Китай примет надлежащие меры в ответ на введение США новых ввозных пошлин в размере 25% на ряд китайских товаров, а также уведомит ВТО о сложившейся ситуации. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Китай взял на себя обязательство не наносить удар первым, однако для обеспечения важнейших интересов государства и китайского народа мы вынуждены предпринять необходимые контрмеры", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "Китай своевременно уведомит ВТО о соответствующей ситуации, вместе со всеми странами мира будет обеспечивать защиту системы многосторонней свободной торговли".
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