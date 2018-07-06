В Польше разбился военный самолет - ВИДЕО

6 июля 2018 11:37

Военный самолет МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны.

"Во время ночных полетов разбился самолет Миг-29 22-й базы тактической авиации. Пилот катапультируется в окрестностях города Сакувко в 18 километрах от Мальборка. Обломки самолета найдены примерно в 1,5 километрах от города", - говорится в сообщении.

"Врач скорой помощи установил факт смерти пилота", - добавили военные.

Обстоятельства происшествия расследует комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Погибший пилот имел более 850 часов налета, в том числе более 600 часов на Миг-29, на которых он выполнял боевые дежурства, неоднократно принимал участие в национальных и международных учениях, сообщило Минобороны.

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Миг-29 потерпел катастрофу в Польше

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