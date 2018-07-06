В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу - ВИДЕО

6 июля 2018 12:49

В Александрии обнаружили гробницу. На гигантский 30-тонный саркофаг наткнулись строители, которые рыли котлован под фундамент нового здания, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Для того чтобы поднять саркофаг с пятиметровой глубины, пришлось привлекать армию. Специалисты говорят, что гробница относится к эпохе Птолемеев. Рядом с ней нашли голову огромной алебастровой статуи. Вероятно, это изображение человека, который там похоронен. Больше всего археологов удивило, что раствор между крышкой и корпусом саркофага не поврежден. Это значит, что за два тысячелетия гробницу никто не открывал.

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В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу

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