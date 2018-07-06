Протестующие ворвались в канцелярию армянского католикоса

6 июля 2018 15:02

Группа лиц ворвалась в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, сообщает пресс-секретарь св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Только что члены известной инициативы - группа лиц, ворвались в административное здание ААЦ в Эчмиадзине, проявляя неподобающее поведение, предъявляя ультимативные требования и провоцируя. Они не расположены прислушаться к доводам клерикалов и прекратить столь неподобающие действия", - пишет он.

Отметим, что речь идет об инициативе "Новая Армения, новый Патриарх", участники которой требуют отречения католикоса всех армян Гарегина Второго.

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