Арестован начальник охраны Гагика Царукяна

Помощнику председателя Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна Эдуарду Бабаяну 5 июля предъявлено обвинение по пункту 6 части 2 статьи 112 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, организованной группой") Уголовного Кодекса РА. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщил ранее СК Армении, 2-го июля 2018 года из медцентра "Армения" поступило сообщение о том, что к ним с диагнозом "правосторонний пневмоторакс/ наличие воздуха в грудной полости/, перелом 9-го ребра справа, подкожная эмфизема задней поверхности грудной клетки, с правой стороны" за медицинской помощью обратился житель Еревана (1968 года рождения). В результате предпринятых неотложных мероприятий было установлено, что увечья 50-летнему мужчине нанесли во время инцидента, произошедшего 2-го июля в спортивном зале "Олимпаван" в ереванском административном районе Давташен. При осмотре места происшествия обнаружены следы, похожие на кровь.

Следственным отделом по административным районам Ачапняк и Давташен следственного управления СК РА по Еревану возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 112 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, организованной группой") Уголовного Кодекса РА.

50-летний мужчина признан потерпевшим и допрошен. По подозрению в нанесении ему телесных повреждений задержан Эдуард Бабаян, который в ходе допроса представился осуществляющему производство органу помощником председателя Национального олимпийского комитета Гагика Царукяна.

5 июля следователь представил в суд ходатайство о применении в отношении меры пресечения в виде ареста, суд удовлетворил ходатайство. Бабаян был арестован.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.