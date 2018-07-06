В Турции совершил аварийную посадку воздушный шар с туристами

6 июля 2018 15:35

Воздушный шар с туристами в Турции совершил аварийную посадку в районе Памуккале в провинции Денизли. Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что причиной аварийной посадки стал сильный ветер, который унес воздухоплавателей в городской центр.

Согласно данным СМИ, в момент аварийной посадки в корзине воздушного шара находилось 11 туристов.

В результате аварийной посадки никто не пострадал.

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