В Турции совершил аварийную посадку воздушный шар с туристами

Воздушный шар с туристами в Турции совершил аварийную посадку в районе Памуккале в провинции Денизли. Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что причиной аварийной посадки стал сильный ветер, который унес воздухоплавателей в городской центр.

Согласно данным СМИ, в момент аварийной посадки в корзине воздушного шара находилось 11 туристов.

В результате аварийной посадки никто не пострадал.

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