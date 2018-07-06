Легенды мирового футбола подарили Путину майку с номером 11 - ВИДЕО
6 июля 2018 15:44 252
Легенды мирового футбола после чаепития в Кремле подарили президенту РФ Владимиру Путину футбольную майку синего цвета с номером 11, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Напомним, российский лидер встретился в Кремле с легендами мирового футбола. Среди участников - чемпионы Европы и призёры ЧМ.
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