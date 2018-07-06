В Афганистане прогремели два взрыва, погибли дети

6 июля 2018 16:15

Трое детей погибли и еще семь пострадали в результате двух взрывов в афганской провинции Газни, сообщает агентство Пажвак, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил глава района Гилан Мохаммад Карим Гиланвал, в момент взрывов дети играли. В результате одного взрыва погибли трое детей и четверо пострадали. В результате второго взрыва получили ранения еще трое детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Гиланвал отметил, что пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, их доставили в местную больницу.

По данным агентства, местные власти обвинили во взрывах боевиков движения "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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