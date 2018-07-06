Ограничения в торговле грозят мировой рецессией, заявили в Fitch

6 июля 2018 16:23

Рост таможенных тарифов и других ограничений в мировой торговле, особенно вкупе с высокими ценами на энергоресурсы, могут в итоге спровоцировать мировую рецессию, от которой проиграют все - и США, и Китай, и Россия, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

"Основная опасность торговых войн - непредсказуемость последствий. Кроме того, тарифные истории будет сложно отыграть назад, даже после "эпохи Трампа". Рост тарифов и других ограничений в мировой торговле, особенно вкупе с высокими ценами на энергоресурсы, могут в итоге спровоцировать мировую рецессию, от которой проиграют все - и США, и Китай, и Россия", - считает Маринченко.

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