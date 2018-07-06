Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

Россия в качестве ответной меры ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ, в частности на строительно-дорожную технику, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлообработки, а также оптоволокно, сообщило Минэкономразвития. Объем доппошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год, остальные 450 миллионов будут введены через три года или по решению ВТО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает министерство, соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России. В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно", - отметил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, слова которого приводятся в сообщении.

Эти меры являются ответом на ввод США пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин объемом 537,6 миллиона долларов в год на американские товары, годовой объем поставок которых в РФ составляет 3,16 миллиарда долларов. В июне Россия подала запрос в ВТО на присоединение к консультациям Европейского союза с США по спору о пошлинах на импорт стали и алюминия.

"Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллиона долларов. Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба - 87,6 миллиона долларов. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право", - пояснил Орешкин.

Остальную часть компенсирующих мер, как отмечает Минэкономразвития, Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.

Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО, направив 29 июня 2018 года запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение, указывает Минэкономразвития.

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