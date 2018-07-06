Головокружительная поездка на американских горках, снятая на 360-градусную камеры - ВИДЕО

6 июля 2018 17:40

Бейсджампер Джеб Корлисс принес на американские горки, расположенные в парке развлечений Six Flags Magic Mountain в Калифорнии видеокамеру, умеющую снимать 360-градусное видео. Он запечатлел свою поездку, однако видео стало выглядеть весьма странно из-за автоматической стабилизации изображения. Одно можно сказать точно - видеоролик получился куда более головокружительнее реальной езды на этом аттракционе, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Головокружительная поездка на американских горках, снятая на 360-градусную камеру

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