Головокружительная поездка на американских горках, снятая на 360-градусную камеры - ВИДЕО
6 июля 2018 17:40 271
Бейсджампер Джеб Корлисс принес на американские горки, расположенные в парке развлечений Six Flags Magic Mountain в Калифорнии видеокамеру, умеющую снимать 360-градусное видео. Он запечатлел свою поездку, однако видео стало выглядеть весьма странно из-за автоматической стабилизации изображения. Одно можно сказать точно - видеоролик получился куда более головокружительнее реальной езды на этом аттракционе, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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