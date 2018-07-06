Хорватия повышает туристический налог на 25% процентов

Министерство туризма Хорватии объявило о планах повышения на 25% туристического налога в 2019 году, сообщает АТОР.

Туристический сбор в Хорватии в 2019 году предлагается увеличить с 8 кун до 10 кун (с 79 до 99 рублей по нынешнему курсу). Повышение коснется всех объектов размещения, кроме кемпингов, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В 2017 году поступления от этого налога составили 464 миллионов кун. Средства были направлены на развитие туристической инфраструктуры.

Как говорится в материалах минтуризма страны, даже с учетом повышения, туристический сбор в Хорватии останется одним из самых низких среди европейских государств. Для сравнения в ведомстве приводят суммы налогов на конкурирующих направлениях. Так, туристический налог в Греции составляет от 0,5 до 4 евро, в Италии - от 0,2 до 7 евро, в Португалии - от 1 до 2 евро, в Испании - от 0,5 до 4 евро в сутки с человека.