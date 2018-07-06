Илон Маск направил инженеров на спасение детей в Таиланде

Илон Маск отправил команду инженеров в Таиланд. Там уже несколько недель в ловушке из затопленных пещер находится команда из двенадцати тайских мальчикови их тренера. Миллиардер предложил свои ресурсы для определения места положения людей, откачки воды или энергоснабжения. Также его команда предложит свои способы достать людей из пещеры, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Компании Маска могли бы помочь определить точное местоположение парней с использованием технологий SpaceX или Boring Company, выкачать воду или обеспечить людей мощными аккумуляторами от Tesla. Пока неизвестно, приняли ли тайские чиновники предложение.

Маск предложил свое решение: протянуть нейлоновую трубу, наполненную воздухом, через которую смогут пройти люди. Метровая труба в диаметре могла бы раздуться и образовать проход, уменьшаясь в более узких местах.

Ситуация усугубляется тем, что ухудшается погода и затопление пещер может пойти дальше. Теперь у спасателей еще меньше времени. Они считают каждый дюйм воды, прибавляющийся от дождя. Несмотря на титанические усилия дайверов (по непотвержденным данным один из дайверов уже погиб) и местных инженеров, которые выкачали из пещер 128 миллионов литров воды, ситуация висит на волоске.

Также стало известно, что в пещере изменился состав воздуха и застрявшие в ловушке дети могут пострадать от недостатка кислорода.

6 июля в 01:00 по местному времени погиб 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан, который доставлял кислородные баллоны застрявшим в пещере. Он потерял сознание на обратном пути. Работавший вместе с ним товарищ вытащил аквалангиста из воды, однако попытки реанимировать офицера не привели к успеху. Предположительно, офицер погиб из-за нехватки кислорода.

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