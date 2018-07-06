Совет Евросоюза одобрил торговое соглашение с Японией

Совет ЕС одобрил торговое соглашение Евросоюза с Японией, теперь оно может быть подписано на саммите ЕС-Япония 11 июля, говорится в Twitter еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Страны ЕС дали зелёный свет торговому соглашению между ЕС и Японией, таким образом, оно может быть подписано на саммите в Брюсселе в среду. Это сделка откроет огромные рыночные возможности для обеих сторон", - говорится в сообщении.