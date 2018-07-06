Спецоперация в Турции: ликвидировано 15 террористов - ПОДРОБНОСТИ
6 июля 2018 21:30 260
В Турции нейтрализовано 15 членов террористической группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате проводимой операции в Мардине нейтрализовано два террориста, в провинции Ширнак - восемь, в Хаккари - пять, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отмечается, что операции в Мардине продолжается.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!