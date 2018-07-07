Ливневые дожди в Японии: 17 человек погибли, 50 пропали без вести - ОБНОВЛЕНО

10:47

В городе Майдзуру префектуры Киодо из-за паводка и наводнения, вызванных ливневыми дождями, 3,7 тысячи человек в 1,8 тысячи домохозяйствах оказались отрезаны от средств коммуникаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо, передает Day.Az.

К этому часу число погибших от стихийного бедствия составляет 17 человек, без вести пропавшими числятся более 50 человек. Два человека находятся в критическом состоянии.

Как ранее сообщило правительство Японии, сейчас 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны участвуют в операции по спасению пострадавших. Премьер-министр Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги - фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Судя по кадрам, снятым японскими телекомпаниями с вертолета, тяжелое положение сложилось в префектуре Окаяма, где под водой оказались жилые кварталы на значительной территории. Вода доходит до вторых этажей домов.

Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. Точной и полной картины всего, что произошло за эти сутки, нет даже у спасателей.

---------

09:16

В Японии из-за ливневых дождей, обрушившихся на страну и вызванных ими оползней погибли уже 15 человек. Такие данные сообщает информационное агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Также числятся пропавшими без вести еще 50 человек. В настоящее время спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поисковые операции, передает ТАСС.

Ливни пришли в Японию из-за воздействия тайфуна "Прапирун", который 4 июля прекратил свое существование над Японским морем, превратившись в область низкого давления. С начала года "Прапирун" - седьмой тайфун, образовавшийся в Тихом океане.