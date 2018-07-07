Новая забава на ЧМ-2018: бельгийцы придумали песню и танец с симуляциями Неймара - ВИДЕО

7 июля 2018 09:25

Болельщики сборной Бельгии похвастались новыми танцем и песней, которые они придумали во время Чемпионата мира по футболу - 2018 в России, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На улицах Казани, а также на стадионе иностранцы продемонстрировали, каким они видят лидера бразильцев Неймара. Во время танца бельгийцы хватали себя за ногу, приговаривая "ай, ай, ай", после чего падали навзничь и "корчились от боли".

Возможно, станцевать с бельгийцами захотят жители Петербурга. 10 июля там состоится полуфинал, в котором Бельгия сыграет против сборной Франции.

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Новая забава на ЧМ-2018: бельгийцы придумали песню и танец с симуляциями Неймара

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