Молодой футболист умер после попытки повторить финт Месси

7 июля 2018 09:32

Начинающий футболист из Индии Сагар Дас скончался во время футбольного матча. В одном из игровых эпизодов 20-летний юноша пытался выполнить фирменный трюк аргентинского игрока Лионеля Месси, поклонником которого являлся, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Однако при выполнении финта Дас не удержался на ногах и упал, после чего ударился грудью об мяч, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на India Today. Футболист потерял сознание, был госпитализирован, но врачи не смогли спасти жизнь молодого игрока.

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